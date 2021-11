Cemitérios municipais estão preparados para o Dia de Finados

No Dia de Finados, na terça-feira, 2, milhares de pessoas visitarão os dois cemitérios municipais de Parauapebas. Para receber os visitantes com mais segurança, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semurb) realiza a manutenção e reparos nos locais.

De acordo com a Semurb, o cemitério Jardim Eterno, localizado no bairro Rio Verde, passou por serviços de limpeza gerais essa semana e está pronto para receber os visitantes. Já o Jardim da Saudade, no Bairro Vila Rica, às margens da rodovia Faruk Salmen, onde é feita limpeza periódica com roço e capina, recebeu limpeza geral com retirada de entulhos e podas de árvores para a programação do Dia de Finados.

“A parte interna e externa dos cemitérios receberam os serviços de limpeza. Esse reforço é importante, afasta animais peçonhentos como aranhas, escorpiões e mantém toda estrutura limpa ”, disse o diretor de Gestão de Resíduos Sólidos da Semurb, Raildo Araújo.

Os dois cemitérios funcionam todos os dias das 8h às 17h, mas no Dia de Finados o horário de visitação, de ambos, ocorrerá das 7h às 17h e os visitantes devem seguir os protocolos de prevenção contra covid-19 como o uso de máscara e manter o distanciamento.

A Semurb também vai disponibilizar uma equipe de servidores para auxiliar os visitantes na localização de túmulos de entes queridos, assim como os comerciantes de flores, velas e outros produtos tradicionais.

