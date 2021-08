Após confirmação em Belém, Santarém monitora caso suspeito de variante Delta

O primeiro caso da variante no Pará foi confirmado na semana passada

Uma paciente que testou positivo para coronavírus no município de Santarém, está sendo monitorada como caso suspeito de contaminação pela variante Delta. A mulher que veio de Goiânia (GO), tem sintomas leves passou por um hospital particular e agora está isolada em casa.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) foi comunicada da suspeita e já realizou a coleta de swab para exame de sequenciamento genético. Segundo a secretária, o material será analisado em quatro dias, em Belém.

O Instituto Evandro Chagas (IEC), já havia confirmado, na semana passada, o primeiro caso da variante Delta no Pará. Uma paciente de 26 anos que chegou de uma viagem aos Estados Unidos.

Roma News