Departamento de trânsito realiza leilão de veículos on-line e presencial

O Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano (DMTU) de Marabá esta promovendo um leilão de veículos que foram removidos para o pátio depois de terem sido apreendidos em operações de trânsito.

O leilão, tipo maior lance, é realizado através da empresa Puma Leilões, e começou no último dia 3 na modalidade eletrônica (on-line), e os interessados já podem consultar o lote dos veículos e fazer o lance. Já os lances presenciais estão previstos para acontecer entre os dias 23 e 27 de agosto, no Cine Marrocos, na Marabá Pioneira.

Segundo o secretário de Segurança Institucional, Jair Guimarães, são 732 veículos entre motos e carros, disponíveis para o leilão.

“São veículos que o proprietário não veio legalizar para retirá-lo. Este é um trabalho de cunho social porque a retenção destes veículos não é boa para ninguém”, informou Jair Guimarães.

O diretor do DMTU, Jocenilson Silva, destacou que é importante que quem vai adquirir um dos veículos faça a regularização.

“É bom destacar que o arrematante, assim que o DMTU fazer a comunicação oficial ao Detran e a PRF e emitir o boleto, possa pagar para evitar problemas, como aconteceu com o leilão do ano passado, onde muitas pessoas deixaram de pagar a documentação, e perderam o bem que foi arrematado”, explicou.

Ainda segundo o diretor, todo o valor arrecadado com os arremates, de acordo com resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), será para custear despesas com procedimento licitatório, despesas com remoção e pátio, taxas de licenciamento, tributos vinculados ao veículo e outros.

Os interessados em fazer uma visita e conhecer as condições dos veículos, devem se dirigir até ao pátio da empresa Auto Socorro Puma – Eireli, localizado na Avenida Sororó, 154, bairro Jardim União, no período de 13 a 17 de agosto, incluindo os finais de semana, para fazer uma avaliação dos veículos.

Para verificar os lotes e participar do leilão é necessário acessar o link: www.pumaleiloes.com.br

Roma News