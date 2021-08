Prosap: construção da galeria subterrânea na área do mercado avança em direção à PA 275

Para a implantação das estruturas de concreto armado, a rodovia será interditada pelo DMTT a partir de quarta-feira, 11.

A execução da obra de drenagem na região do Mercado Municipal, no bairro Rio Verde, chega a uma etapa importante, alcançando agora a rodovia PA 275. O cronograma dessa frente de serviço segue avançando, tendo já sido implantados 120 metros de galeria subterrânea. Essa estrutura aportada pelo Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (Prosap) vai permitir, ao final de todas as intervenções, a eliminação dos alagamentos naquela área.

De acordo com o engenheiro civil, Fábio Guimarães Felisberto, a nova galeria possui um diâmetro dez vezes maior que a rede de drenagem pluvial instalada há muito tempo no local. “Com esses serviços, nós vamos eliminar o alagamento histórico nessa região do mercado municipal. O projeto foi feito para acabar com esse problema. A vida inteira quando chovia, em questão de minutos, essa área ficava toda alagada. Além disso, nós também vamos resolver problemas de esgoto jogado diretamente na rede de drenagem”, explica o técnico.

O avanço no cronograma das intervenções permitiu que a Avenida Liberdade fosse liberada para o trânsito na última quinta-feira, 5. “A obra avança em duas direções: em direção ao mercado e à PA 275. Dentro de 15 dias, nossa programação é também asfaltar os trechos em que foram executados os serviços [como a Avenida Liberdade], para diminuir os transtornos para a população – condutores e pedestres. Liberamos a avenida sem asfalto, mas essa é uma situação temporária”, garante o engenheiro.

Com ficará o trânsito com a interdição da PA 275?

A interdição da rodovia está prevista para a quarta-feira, 11. Dessa forma, o trânsito na Avenida Liberdade seguirá o seu curso normal; enquanto que o trânsito na PA 275 será desviado para a esquerda e retornará à rodovia cerca de 100 metros à frente. O Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT) e o Prosap planejam as ações para que o desvio gere o menor transtorno à população.

O coordenador do setor de Engenharia de Tráfego do órgão de trânsito, Ezequiel Assunção, reforça sobre o desvio temporário: “Os veículos que transitam na Avenida Liberdade, sentido saída da cidade, vão trafegar normalmente pela via. Os condutores que vão entrar na cidade, sentido centro/bairro Cidade Nova, vão desviar à esquerda, na altura do mercado municipal, por um trecho de 100 metros, retornando à PA 275 novamente”, explica, acrescentando que, durante esse período de intervenção, é fundamental que o condutor redobre à atenção e obedeça à sinalização.

Ascom/Pmp