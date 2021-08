PGE publica edital com 36 vagas de nível médio e superior

O último concurso para provimento de cargos para a PGE foi realizado há 15 anos

Língua portuguesa, ética no serviço público, informática, noções de Direito Constitucional, Administrativo, Processual Civil, Tributário, Direitos Humanos e legislação específica. Este é o conteúdo que deve ser dominado pelos candidatos que almejam uma das 36 vagas abertas no concurso da Procuradoria Geral do Estado do Pará (PGE).

Foi divulgado nesta segunda-feira (09), no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 34.663, o edital do concurso público C-209, da PGE, que prevê o preenchimento de 36 vagas para nível médio e superior, com cadastro reserva.

Para efetuar a inscrição, o candidato deve acessar o site da empresa organizadora do certame.

“Com entusiasmo lançamos o edital da PGE, para que possamos ampliar a qualidade na prestação de serviços que a nossa população carece, além de gerarmos novas oportunidades para que mais servidores ingressem no serviço público e nos ajudem de forma efetiva, gerando bons resultados em nosso Estado”, ressaltou Hana Ghassan, titular da Seplad.

Seplad lança edital de concurso público para nível superior

Com o avanço na realização do concurso, a atual gestão alcança uma importante etapa referente ao bem-estar da população, que é proporcionar melhorias na prestação de serviços, além de gerar mais oportunidades na atividade pública.

“A publicação do edital representa um momento histórico, porque a PGE ficou 15 anos sem concurso público e, agora, reabre oportunidade para que novos profissionais venham somar com o nosso trabalho. É importante que a sociedade entenda a importância da advocacia pública para o desenvolvimento do Estado. O concurso vem para valorizar esse serviço e garantir que ele chegue com qualidade ao cidadão. Estamos muito satisfeitos por, além de preencher cargos que já estão vagos há um tempo, abrir nossas portas de forma democrática”, disse Ricardo Sefer, procurador-geral do Estado.

Todas as informações oficiais sobre o certame serão divulgadas por meio dos canais oficiais da Seplad.

Vagas

Quadro de vagas para o concurso da C-209, da PGE | | Fundação Cetap