Inscrições abertas para o Desafio da Pecuária Responsável; prêmio é de R$ 15 mil

Estão abertas as inscrições para o Desafio da Pecuária Responsável, que premiará os melhores projetos em benefício do bem-estar animal focado na realidade brasileira. Os cadastros começaram em 30 de julho e vão até 15 de outubro de 2021, no site www.pecuariaresponsavel.com. A iniciativa da Phibro Saúde Animal tem curadoria do Instituto BE.Animal e é realizada em parceria com Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes Industrializadas (ABIEC), Athenagro, Notícias do Front e mais de 80 empresas e entidades ligadas ao agronegócio.

“A proposta desse desafio é incentivar a cadeia de produção de proteína animal a melhorar continuamente suas práticas, de forma alinhada aos preceitos essenciais da sustentabilidade, contribuindo para a saúde do planeta, dos bovinos e da espécie humana, bem como para a economia nacional. Nesta primeira edição, os projetos deverão ter foco no tema ‘bem-estar animal’, que ganha cada vez mais relevância e visibilidade para dentro e para fora das porteiras das fazendas”, afirma Ivan Fernandes, diretor de marketing e serviços técnicos da Phibro para a América do Sul.

O Desafio da Pecuária Responsável consiste na elaboração, por parte dos participantes, de projetos executáveis e aplicáveis que suportem as regras do bem-estar animal, envolvendo nutrição, saúde, ambiente e conforto, comportamento e saúde mental. O regulamento está disponível em www.pecuariaresponsavel.com, assim como todas as informações sobre o projeto e o passo a passo para participação. O processo inclui seleção das iniciativas e seu desenvolvimento por meio de curadoria. A apresentação dos finalistas e a escolha do campeão acontecerá em junho de 2022.

“O cuidado com os animais sempre foi nosso propósito. Nesse sentido, acreditamos que as pessoas são instrumentos de mudança. Por meio do Desafio da Pecuária Responsável, pretendemos conectar a pecuária e proporcionar estratégias sustentáveis. Este é um movimento de protagonismo e convidamos toda a cadeia produtiva a se unir e mostrar ao mundo como é possível produzir carne de forma responsável. Temos certeza de que em pouco tempo, essa ação gerará resultados essenciais para o desenvolvimento do país”, comenta Fernandes.