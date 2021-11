Após matar esposa e filha, homem mora com corpos em decomposição por quatro meses

Assassino de 57 anos confessou os crimes e disse que filha estava possuída por maus espíritos

Um homem matou a esposa e a filha e manteve os cadáveres dentro de casa por quatro meses, até que os fatos foram descobertos pela polícia nesta terça-feira, 2. Um filho do casal também estava na residência convivendo com as falecidas.

O caso aconteceu em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, na fronteira internacional com Ponta Porã, em MS. A residência da família fica no bairro Defensores Del Chaco. Os vizinhos sentiram o cheiro forte dos cadáveres e acionaram a polícia.

Pablino Giménez, foi preso do lado de fora da casa. Ele tentou impedir a entrada dos bombeiros voluntários, mas o caso acabou descoberto. Foram encontrados os corpos de Patrocina Romero Olmedo, 48, e de sua filha Noelia Gimenez Romero, 18.

Após a descoberta, ele disse ter cometidos os assassinatos porque a jovem estaria “possuída por um demônio”. Os corpos estavam em cima das camas nos quartos da residência.

Semanas atrás, Pablino Gimenez tinha procurado a polícia para relatar o desaparecimento das duas. Ele contou que a esposa tinha saído para levar a filha a um centro espírita e não deu mais notícias.

O filho do casal que estava na residência foi levado para prestar depoimento. Não há informações claras sobre o estado psicológico dele. Os corpos foram encaminhados para o necrotério.

Por: Roma News