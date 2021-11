Detento “Tiktoker” é transferido após mostrar rotina em presidio

O caso inusitado aconteceu no estado do Rio de Janeiro, o detento que não teve a identidade revelada, fazia vídeos para o tiktok, ele tinha bastante seguidores no curto período em que criou essa conta.

Com menos de um mês a conta possuía um número expressivo de seguidores, chegando a quase 2,5 mil.

Com a fama repentina do detento, a informação logo chegou as autoridades do estado, que durante a última terça-feira, 2, identificou e transferiu o tiktoker, para uma prisão de segurança máxima.

Em nota, o secretário de Administração Penitenciária, Fernando veloso, disse que a corregedoria do órgão foi acionada e pontuou: “Já iniciamos um procedimento de apuração com a Corregedoria, que irá apurar a ocorrência com o máximo rigor que a lei permitir.

Reprodução: Redes sociais