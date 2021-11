Vídeo: ladrão tenta invadir casa, mas é flagrado pela vítima

O morador da capital paraense tem procurado formas de se sentir seguro dentro de casa. Imagine em pleno Dia de Finados, em busca de um descanso para si, você é surpreendido com um estranho invadindo a sua casa pelo telhado?

“Um cara acabou de pular da casa da minha vizinha”, relatou a moradora. O caso foi registrado no início da tarde de hoje. O suspeito tentava invadir uma residência na travessa Sargento Muniz, uma via pública nas proximidades na Avenida Independência (Centenário), no bairro do Mangueirão.

Apesar da tentativa e, claro, do susto, o suspeito não conseguiu subtrair bem algum da vítima, que gritou e o fez fugir.

Imagens flagradas por câmeras de monitoramento mostram o suspeito, trajando uma blusa azul clara, correndo desesperadamente pela via pública. Ele dispara, sem olhar para trás.

Por: Dol