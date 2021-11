‘Professora do Ano’ é presa por bater em aluna que criticou o prêmio

Uma educadora da Flórida, nos Estados Unidos, foi presa por abuso infantil, dois dias depois de ser nomeada Professora do Ano, por supostamente bater em uma estudante que a criticou por ter recebido o prêmio, segundo a polícia.

A professora de inglês Caroline Melanie Lee, 60, foi saudada pelas Escolas Públicas do Condado de Duval na última semana. Na sexta-feira ela foi presa acusada de bater em uma aluna e deixá-la com o nariz sangrando, de acordo com o relatório da prisão.

Lee supostamente exigiu que a aluna viesse ao seu escritório depois que ela leu um comentário no post do Instagram que desafiou seu novo prêmio. A aluna – que não foi identificada por ser uma adolescente – estava apavorada demais para ir ao escritório de Lee, disse ela aos investigadores. Então a professora invadiu a sala de aula e exigiu que ela fosse embora com ela.

De acordo com a garota, quando estava sozinha na sala de aula, a professora fechou a porta – e então “estendeu o braço por cima da mesa e bateu em seu rosto com a palma da mão”.

“Lee então começou repetidamente a chamá-la de ‘vadia do caralho’ enquanto ela acertava vários outros golpes em sua cabeça”, além de chutar sua perna, conforme relatou aos policiais.

Imagens de segurança mostram a menina segurando o rosto enquanto se dirige para o orientador da escola para relatar o suposto ataque.

A professora admitiu estar na sala de aula, mas negou ter batido na garota, mas não conseguiu explicar o nariz sangrando. O diretor da escola escreveu aos pais se dizendo “muito decepcionado” com o ocorrido.

Segundo o diretor, a professora foi retirada da sala de aula e não vai voltar, enquanto se aguarda os trâmites judiciais e internos.

