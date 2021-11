Ex-catador de latinhas e professor da PUC, Geraldo Rufino fará palestra em Canaã

O ex-catador de latinhas, que trabalha atualmente como professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), Geraldo Rufino, estará presente em Canaã dos Carajás na próxima quarta-feira (3) para uma palestra aberta ao público em geral. O evento é promovido pela Prefeitura de Canaã dos Carajás, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Semdec), em parceria com a empresa U&M.

Exemplo de superação, Geraldo leva o slogan “Um catador de sonhos” e fará uma palestra motivacional para Canaã. Além de professor, Geraldo também é empresário bem sucedido e autor do livro “O Catador de Sonhos” e O poder da positividade”, essa é sua primeira vez em Canaã.

A palestra será realizada às 19h o auditório da Semdec, localizado nos altos da Feira do Produtor.

Foto Reprodução

ASCOM/PMCC