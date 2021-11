Policial No Nova Carajás, homem é encontrado morto com facada no peito

Pela manhã desta segunda-feira (1º de novembro) foi registrado mais um homicídio em Parauapebas. Desta feita, a vítima foi Erisvaldo Freitas de Oliveira, 32 anos, de Igarapé Grande (MA), que seria ajudante de pedreiro, foi encontrado morto com um ferimento no peito esquerdo, provavelmente uma facada dada pelo seu algoz, bem na frente da casa em que morava de aluguel, localizada a Avenida Serra Pelada, 6ª Etapa do Bairro Nova Carajás.

Investigadores da Polícia Civil estiveram pelo local, juntamente com uma equipe de peritos do Instituto Médico Legal (IML). Vizinhos do rapaz informaram que ele foi avistado ontem (31 de outubro) perambulando pelas redondezas, demonstrando embriaguez ou ter consumido algo que o deixou totalmente desnorteado.

Por: Papo Carajás