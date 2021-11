Varginha novo cangaço; sobe para 26 a número de mortos

Em uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF), e a Polícia Militar (PM), no último domingo (31) de outubro, na zona rural de Varginha, Minas Gerais, foi possível desarticular um grupo suspeito de integra uma quadrilha especializada em assaltos a banco.

O grupo estava em sítios, localizados ao redor da cidade de Varginha, ao chegar até o local a polícia foi recebida a tiros.

Ao fim do confronto que foi bastante sangrento, 25 pessoas terminaram mortas, e outras feridas, durante a tarde de hoje mais uma morte foi confirmada, totalizando até o momento 26 pessoas mortas em troca de tiros com a polícia. no local pelo menos dez fuzis foram recolhidos, além de uma escopeta calibre 12 e três metralhadoras ponto 50 – capazes de derrubar até aeronaves.

Imagem: Portilho Online