Assessor político Deyve Vilaça tem alta prevista após ser baleado em tentativa de assalto em Belém

A assessoria de comunicação do Partido Liberal (PL) divulgou nesta segunda-feira (12) uma nota oficial atualizando o estado de saúde de Deyve Vilaça, assessor político do deputado federal Éder Mauro (PL) e irmão do vereador Mayky Vilaça (PL).

Segundo o comunicado, Deyve tem alta hospitalar prevista para esta terça-feira (13), após apresentar melhoras no quadro clínico.

Deyve foi baleado na última sexta-feira (9), durante uma tentativa de assalto seguida de troca de tiros entre criminosos e policiais, em uma loja de autopeças localizada na travessa João Paulo II com a travessa Humaitá, em Belém. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que dois assaltantes chegaram em uma motocicleta e abordaram o local. O assessor estava em pé em frente ao estabelecimento quando um dos criminosos apontou uma arma. Ao se assustar com o gesto, Deyve foi atingido por ao menos três disparos: um no peito, outro de raspão na costela e um na mão.

Ainda segundo a assessoria do PL, Deyve apresentou febre na noite de domingo (11), mas já amanheceu melhor nesta segunda. Durante o período de internação em um hospital particular da capital paraense, ele recebeu a visita do deputado Éder Mauro e do vereador Mayky Vilaça.

A Polícia Civil segue investigando o caso, buscando identificar e prender os responsáveis pelo crime.

Informações por Roma News

Foto Por redes sociais