Polícia identifica suspeitos de envolvimento na morte do investigador Ediel Bittencourt em Belém

Na manhã do último domingo (11), a Polícia Civil do Pará identificou dois suspeitos de envolvimento na morte do investigador Ediel Bittencourt. Ambos morreram em confronto com policiais civis em Belém.

Os suspeitos foram identificados como Matheus Mendes Farias e Alice da Silva Wanzeler. De acordo com informações preliminares, Matheus era responsável por monitorar diariamente os passos de Ediel e teria ligação direta com uma facção criminosa. Ele foi morto ainda no sábado (10), durante a operação policial.

Já Alice, que morava no bairro da Cabanagem, teria participação ativa no crime. Segundo as investigações, ela teria agido a mando de uma liderança criminosa que estaria fora do estado do Pará. Alice morreu em confronto com a polícia neste domingo.

O crime aconteceu na manhã de sábado (10), quando Ediel Bittencourt foi assassinado com cerca de 12 tiros. O policial civil havia acabado de deixar a esposa em um ponto comercial localizado na Rua Augusto Corrêa, esquina com a passagem Marinho, no bairro do Guamá.

As investigações continuam em andamento.

Informações por Roma News

Foto Por redes sociais