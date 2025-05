Em Parauapebas, homem é preso após furtar mais de R$ 40 mil via PIX e esconder drogas na bolsa

A Polícia Civil do Estado do Pará efetuou a prisão em flagrante de um homem acusado de praticar furtos mediante transferências bancárias via PIX e também por posse de entorpecentes.

A ação policial foi desencadeada após denúncia registrada no Boletim de Ocorrência, onde a vítima relatou que, desde o dia 2 de maio, vem sofrendo sucessivas transferências indevidas de sua conta bancária, totalizando um prejuízo superior a R$ 40 mil. No dia da prisão, uma nova transferência no valor de R$ 8 mil foi detectada, além de um agendamento de mais uma transação para o próximo dia 15.

Os policiais iniciaram diligências para localizar o suspeito, encontrado em uma clínica localizada na Rua H, no bairro União. No local, foi dada voz de prisão em flagrante.

Após os procedimentos legais, o suspeito foi autuado em flagrante por furto em continuidade delitiva e por posse de entorpecentes, conforme o artigo 28 da Lei de Drogas. As investigações seguem para apurar outros possíveis envolvidos e recuperar a totalidade dos valores subtraídos.