Assistente social é preso com plantação de maconha em casa

O assistente social onde negou a acusação de tráfico de drogas e afirmou que plantava a erva para consumo próprio

Um assistente social, identificado como Felipe Moraes Melo, de 25 anos, foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (02), acusado de tráfico drogas no município de Parnaíba, região norte do Piauí.

A prisão foi realizada após a Polícia Militar receber uma denúncia anônima e realizar uma abordagem na residência do acusado e apreender 20 jarros com pés de maconha, dois potes com porções da droga e uma estufa.

Após o flagra, o assistente social foi conduzido à Central de Flagrantes da cidade, onde negou a acusação de tráfico de drogas e afirmou que plantava a erva para consumo próprio, porém apesar da negação, foi autuado pelo crime.

Fonte: www.meionorte.com