Atendimentos presenciais no SAC são retomados com entrega de senhas

Os cuidados para evitar a transmissão do novo coronavírus continuam. Assim, o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) retomou os atendimentos presenciais, mas seguindo os protocolos de biossegurança.

São disponibilizadas 35 senhas para Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), como também para reservistas do serviço militar obrigatório.

As senhas são entregues, às 8h, na entrada do SAC, localizado na Praça do Cidadão, Rio Verde.

A emissão do novo modelo do Registro Geral (RG) já pode ser solicitada. Interessados devem fazer o agendamento pelo site da Polícia Civil (https://agendamento.policiacivil.pa.gov.br/public/).

Quem precisa de orientação referente ao Seguro Desemprego, pode solicitar o serviço pelo WhatsApp, no número (94) 98804-0005 ou presencialmente.

Emissão de CPF

Já para emissão do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), o solicitante deve apresentar os seguintes documentos de acordo com cada faixa etária:

Menor de 16 anos:

– Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade original do menor;

– Carteira de Identidade original de um dos pais.

Menor com 16 e 17 anos:

– Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade original do menor;

– Título de Eleitor (opcional).

Maior de 18 anos:

– Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade;

– Título de Eleitor.

Obs.: Caso não tenha Título de Eleitor, enviaremos um e-mail à Receita Federal, pedindo a emissão do CPF.

Documentos necessários para alteração no CPF

Protocolo de atendimento emitido na Internet ou entidade conveniada (Correios, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil), se possuir.

2- Documentos de identificação, conforme abaixo:

– Para maiores de 16 anos: Carteira de Identidade atualizada (frente e verso). Caso a Carteira de Identidade não esteja atualizada, ou caso seja enviada Carteira Nacional de Habilitação, anexar também a Certidão de Nascimento ou Casamento.

– Para menores de 16 anos: Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento do menor e Carteira de Identidade do responsável (pai, mãe ou tutor ou guardião judicial). Na hipótese de representação por tutor ou guardião, anexar também o respectivo Termo de Tutela/guarda.

3- Título de Eleitor ou informação do número correspondente, para pessoa entre 18 e 70 anos, se possuir.

4- Comprovante de endereço.

5- Foto de rosto (selfie) do interessado ou responsável segurando a Carteira de Identidade ao lado do rosto (frente e verso, em que seja possível ver o rosto e o número do documento).

Obs.: A selfie com o documento não deve ser da criança, mas sim do responsável.

Texto: Sara Dias / Foto: Elienai Araújo

Assessoria de Comunicação/PMP