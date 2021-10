Aulas presenciais da rede municipal de ensino retornam na segunda-feira, 4

Após mais de um ano e oito meses com as aulas funcionando no sistema de ensino não presencial devido à pandemia do novo coronavírus, foi definido o dia 4 de outubro para o retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino de Parauapebas.

A decisão do retorno foi tomada pela Comissão Intersetorial de Biossegurança, considerando o novo momento vivido no país e no município, com a redução do número de novos casos do Covid-19 e também a vacinação dos educadores.

Neste primeiro momento serão atendidos 25% dos alunos, em escala de revezamento, passando na sequência para 50%, até o retorno de 100%. Os alunos e pais serão informados pelas unidades de ensino sobre a escala de revezamento.

Segundo o secretário de Educação, José Leal Nunes, a mudança de cada fase será sempre avaliada pela Comissão, que levará em conta o cenário pandêmico e também outros fatores relevantes. “O governo municipal está fazendo de tudo para garantir um retorno seguro para toda a comunidade escolar. Todas as medidas necessárias para garantir essa segurança estão sendo tomadas”, assegura Leal.

Na última semana, as escolas municipais receberam seu corpo docente e já estão realizando o planejamento e preparando os materiais. O acolhimento às famílias e orientações sobre o retorno e questões relacionadas a biossegurança, também ocorrerão ainda esta semana.Os alunos com deficiência continuarão sendo atendidos de forma remota pelo Departamento de Educação Especial (DEE), por serem do grupo de risco. Eles devem retornar por último, depois de todos os demais alunos retornarem.

ASCOM/PMP