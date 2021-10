Durante o domingo (3), os cidadãos de Goianésia foram as urnas para eleger o no prefeito, elegendo o Pastor Francisco David Leite Rocha (MDB), que ganhou a disputa com 52, 73% dos votos validos.

Um forte esquema de segurança montado para manter a segurança das urnas, os candidatos eram Gilmara Pauilucio (CIDADANIA), que tirou 1,52%, dos votos, Russinho (SOLIDARIEDADE) 45,42%, dos votos.

A partir do dia 1º janeiro de 2022 terão mandato de 3 anos.