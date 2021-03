Auxílio emergencial pode ser aprovado nesta sexta-feira, 05

Os senadores acabam de aprovar por 62 x 14 o segundo turno a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial, que vai viabilizar o pagamento do auxílio emergencial. Neste momento eles discutem um destaque supressivo do PT para que seja retirado o limite de R$ 44 bilhões extra teto para o pagamento do auxílio. O partido da oposição não quer um valor máximo estabelecido com a finalidade de que o auxílio seja prorrogado no valor inicial de R$ 600.

Agora a PEC vai à votação na Câmara. A expectativa é que entre na pauta ainda nesta sexta-feira (05).

Após aprovação do Congresso, o governo federal vai editar uma Medida Provisória estabelecendo o valor, o número de parcelas e os beneficiários. Até o momento cogita-se no pagamento de R$ 250 em quatro parcelas a partir deste mês. Há também uma possibilidade do pagamento de R$ 375 para os pais e mães que sustentam a família só.

www.meionorte.com