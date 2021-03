Pescador é encontrado morto em rio após três dias desaparecido

O corpo estava boiando as margens do rio e já em decomposição quando foi localizado por populares que acionaram a polícia

Um pescador identificado como Francisco Coelho da Silva, mais conhecido como (Titil) foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira 03 de março, nas águas do Rio Maratoan, na localidade Três Lagoas, região do Douro, zona rural de José de Freitas, onde ele morava. As informações são do Revista Opinião.

O corpo estava boiando as margens do rio e já em decomposição quando foi localizado por populares que acionaram a polícia.

Segundo informações do sargento Valmir do 16º BPM, que esteve no local e conversou com a mãe de Franscisco, a vítima estava a três dias ausente da sua casa, porém somente hoje ele foi encontrado. A mãe de Francisco relatou ainda para os policiais, que seu filho tinha um problema de saúde, fato que pode ter contribuído para sua morte de forma natural.

O local foi isolado pela polícia militar até a chegada do IML que removeu o corpo para Teresina onde passou por uma autópsia para identificar a verdadeira causa da morte, e em seguida foi liberado para os familiares realizarem o velório e sepultamento na zona rural de José de Freitas.

