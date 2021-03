Com um ano de funcionamento, unidade de saúde da VS-10 já realizou mais de 20 mil atendimentos

Elizeu Barbosa é morador do Complexo VS-10 e se mostra satisfeito com os serviços oferecidos pela Unidade de Saúde (UBS), inaugurada no dia 2 de março de 2020, para atender a população da localidade.

“O postinho da VS10 é uma benção em nossa vida, para os moradores daqui que antes tinha que sair daqui para outros bairros. A minha mãe deu um AVC e ela passou mal e graças a Deus e o atendimento aqui do postinho VS10 ela foi atendida há tempo, senão ela não estaria mais aqui conosco. A fisioterapia dela a gente tinha que se reunir para pagar sem ter condição e hoje ela pode fazer aqui no postinho da VS10. Então, minha oração hoje é gratidão ao Senhor por cada funcionário, por cada pessoa que eles têm se doado, eles têm oferecido amor aos pacientes”, diz Elizeu Barbosa, usuário da UBS VS10.

Funcionando há um ano, a Unidade já realizou 22.634 mil atendimentos. Para celebrar os bons resultados, a equipe da UBS proporcionou uma manhã especial aos usuários, na última terça-feira, 3, que contou com palestras sobre temas ligados à saúde.

“É com muita alegria que hoje nós comemoramos um ano com mais de 22 mil pacientes atendidos. Isso gera uma grande satisfação em nós. Temos vários serviços aqui; pediatria, ultrassonografia, psicólogos, ginecologista e isso faz com que a gente a cada dia mais se envolva para prestar a população um melhor atendimento possível”, destacou Dhatilane Mergulhão, gerente da Unidade de Saúde.

Além dos serviços citados por Dathilane, os usuários ainda contam com atendimentos de fisioterapia, serviço social e de nutrição. A UBS também disponibiliza exames laboratorial, distribuição e administração de medicamentos, vacinas, curativos, acolhimento com classificação de risco, consultas médicas e de enfermagem, visitas domiciliares e atividades em grupo. A Unidade de Saúde da VS-10, ainda é polo de atendimento para pacientes da Covid-19, com oferta de testes e monitoramento dos casos positivos.

“Essa unidade veio para atender o anseio população aqui do complexo que tem aproximadamente 40 mil habitantes. Um grande investimento do governo municipal para proporcionar, com sua equipe multidisciplinar, mais qualidade nos atendimentos de saúde”, declara Gilberto Laranjeiras, secretário de saúde de Parauapebas.

O secretário concluiu destacando que a rede de atenção básica será ampliada em 2021. ” Estamos comprometidos em trabalhar cada vez mais para melhorar o atendimento de saúde no município. Vamos inaugurar, se Deus quiser neste ano, outras unidades. A do bairro Rio Verde, Cidade Jardim e Nova Carajás”, afirma Laranjeiras.

