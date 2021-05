Banco do Brasil libera crediário de até R$ 10 mil para clientes Ourocard

O Banco do Brasil está oferecendo aos usuários do cartão Ourocard a opção de solicitar dinheiro rápido e sem burocracia pelo chamado BB Crediário. Por ele, o consumidor consegue um crédito imediato para viajar, investir em um negócio, pagar uma dúvida, dentre outras finalidades.

Uma das vantagens garantidas pelo serviço inclui o parcelamento do crédito em até 48 vezes fixas, com taxas de juros mais em conta. O limite da oferta também chama a atenção: até R$ 10 mil. É válido destacar que a função não afeta o poder de compra no cartão, que se mantém intacto.

Por que escolher o BB Crediário?

Veja a seguir as principais vantagens oferecidas pelo BB Crediário:

Garante o prazo de até 59 dias para começar a pagar (carência);

O cartão Ourocard é amplamente aceito em milhares de lojas físicas ou digitais credenciadas à marca Cielo;

As parcelas são debitadas em conta corrente na data escolhida;

O prazo para pagamento do acordo é de até 48 vezes;

O limite oferecido é de até R$ 10 mil;

O serviço não utiliza o limite do cartão de crédito.

Como solicitar o crediário do cartão Ourocard?

Interessados na nova opção de crédito do Banco do Brasil devem, primeiramente, verificar se há saldo pré-aprovado no site, aplicativo do banco ou em terminais de atendimento.

A partir daí, para contratar a modalidade, basta o usuário utilizar o cartão de crédito Ourocard Visa ou Elo na função crediário durante a compra. Com ele é possível, por exemplo, financiar uma pós-graduação, comprar livros, tablets, agendar uma viagem e muito mais.

fonte/editalconcursosbrasil.com

Imagem/metropoli.com