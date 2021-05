Eclipse e superlua amanhã quarta-feira

Evento será registrado no início da manhã de quarta-feira (26) no horário de Brasília e observado na maior parte do continente. Como em todo eclipse lunar total, satélite irá adquirir uma tonalidade avermelhada, a chamada ‘lua de sangue’.

No início da manhã desta quarta-feira (26), o Brasil poderá ver a fase inicial de um eclipse lunar total – quando Sol, Terra e Lua se alinham e nosso planeta faz sombra sobre o satélite. A fase total, no entanto, será mais difícil de assistir devido à luminosidade e por causa do próprio curso do fenômeno

O eclipse começa às 6h47, no horário de Brasília. A fase da umbra – quando a sombra do Sol começa a ser observada na Lua –, tem início às 7h44. Às 8h11, o satélite estará na fase total máxima, até as 8h25: 14 minutos. A fase parcial segue até às 9h52 e tudo termina às 10h49.



Como o eclipse ocorrerá no início da manhã no Brasil, o ideal é tentar acompanhar o fenômeno durante o amanhecer, caso ainda haja visibilidade. A Austrália, a Nova Zelândia, entre outros lugares do planeta, deverão ser os lugares com a melhor chance para observação. Na América do Sul, os vizinhos Chile e Argentina também poderão pegar boas imagens da Lua.

