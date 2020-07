Bandido é morto em confronto com a PM

Um homem, suspeito de roubos, morreu na manhã desta segunda-feira (27/07) em confronto com policiais na BR-230 entre as cidades de Floriano e Nazaré do Piauí. O suspeito teria subtraído uma motocicleta na cidade de Oeiras para realizar assaltos na cidade de Nazaré.

A polícia foi informada que o suspeito estava se deslocando para a cidade de Floriano e saiu em diligência. Ao chegar na localidade Paracaty, o suspeito foi avistado pelos policiais, ele teria reagido e na troca de tiros acabou sendo alvejado e morreu ainda no local.

Fonte: www.falapiaui.com