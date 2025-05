Belém: Idoso de 89 anos morre atropelado por dois veículos

Na manhã desta quarta-feira (7), um idoso morreu após ser atropelado por dois veículos no bairro Umarizal, em Belém. A vítima foi identificada como Manuel, de 89 anos. Segundo informações da Polícia Militar, o idoso tentava atravessar a via, quando foi atingido inicialmente por um ônibus, cujo motorista não parou para prestar socorro.

Um segundo veículo também atropelou o idoso e arrastou o corpo por cerca de 95 metros, conforme constatado pela Polícia Científica. A condutora do carro também fugiu do local sem prestar socorro. A Polícia Militar conseguiu localizar o motorista do ônibus, que foi apresentado na Seccional Urbana de São Brás para prestar depoimento. A identidade dele não foi divulgada.

A condutora do segundo veículo, responsável por arrastar a vítima, ainda não foi localizada e está sendo procurada pela Polícia Civil, que segue investigando o caso. Imagens de câmeras de segurança e relatos de testemunhas estão sendo analisados para identificar e localizar a motorista.