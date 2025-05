Em Parauapebas, conflito familiar termina em agressão e mobiliza Polícia Militar

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de conflito familiar, no bairro Nova Vida I, em Parauapebas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a guarnição recebeu a denúncia via oficial de dia e se deslocou imediatamente ao local. Ao chegarem, os policiais constataram que um homem havia sido agredido fisicamente por seu enteado, também residente no imóvel.

Diante da situação, os militares conduziram ambos à Delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas as medidas cabíveis. O caso foi registrado e deverá ser investigado pelas autoridades competentes. O conflito reforça a importância da atenção à violência no ambiente doméstico, mesmo em contextos que não envolvem diretamente violência contra mulheres, mas que também necessitam de suporte e mediação.