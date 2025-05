Mariana Chamon concede abono para todos os servidores da educação

Celebrando os 37 anos, professores, merendeiras, vigias, todos receberam R$ 2.500,00

O aniversário de 37 anos de emancipação de Curionópolis já começou em grande estilo. Na tradicional Gincana Estudantil, que envolve todas as escolas do município em uma grande competição cultural, a Prefeita Mariana Chamon, anunciou o pagamento de um abono salarial no valor de R$ 2.500, 00 para todos os servidores da educação do município.

Curionópolis é hoje o município com a melhor alfabetização do estado do Pará, o que significa que os alunos de ensino fundamental têm excelência em leitura e escrita. Quando o assunto é o desenvolvimento da educação, o município também é destaque, com maior IDEB da região de Carajás, comprovando a eficiência do ensino.

Não é atoa que os investimentos feitos pela Prefeita Mariana Chamon, são comprovadamente eficientes, pois mostram o quanto Curionópolis tem avançado, com grandes obras de infraestrutura e 11 novas escolas construídas.

“Celebramos não somente os 37 anos, mas um novo tempo de grandes realizações em nossa cidade.

Reconhecer o empenho dos profissionais da educação é também declarar que estamos focados no futuro, a educação é o caminho para o desenvolvimento, para o crescimento e para grandes conquistas.” Enfatizou a Prefeita Mariana.

Ainda comemorando este aniversário, a Prefeitura de Curionópolis irá realizar a inauguração de novas obras, incluindo escolas, CRAS e postos de saúde. Entre os dias 7 a 9 de maio, a festa fica ainda melhor com shows com Eliana Ribeiro, Natanzinho Lima, Maria Marçal e Pablo.