Belém: PC prende quarto investigado por roubo e agressão a torcedor

Na última segunda-feira (16), as polícias civis dos Estados do Pará e de Santa Catarina prenderam um homem em Joinville–SC, durante a segunda fase da operação “Intolerância”.

Segundo as autoridades, ele é suspeito de envolvimento no grave episódio de violência envolvendo integrantes de uma torcida organizada que espancou e roubou pertences de um torcedor que usava a camisa da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF). O crime aconteceu no dia 22 de fevereiro deste ano, que antecedeu o primeiro clássico Remo X Paysandu, da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino, em Belém.

Segundo a polícia, pouco antes da deflagração da primeira fase da operação, que aconteceu no dia 6 de maio deste ano, o investigado fugiu para o município de Várzea Paulista, em São Paulo, e depois para o estado de Santa Catarina, onde foi localizado e preso na tarde de segunda-feira (16).