Belém: PM mata professor em academia e é morto

Na noite desta última segunda-feira (19), um professor de educação física foi assassinado a tiros no bairro da Sacramenta, em Belém. O executor foi identificado como Rodrigo Alves, um policial militar.

Ele foi morto por uma terceira pessoa que presenciou o assassinato. Toda a cena ocorreu em frente à academia onde a primeira vítima trabalhava há menos de um mês.

De acordo com relatos, Rodrigo Quintela estava dentro de seu carro, estacionado na calçada, quando o policial se aproximou, abriu a porta do veículo e efetuou os disparos. A vítima tentou fugir com o carro, mas não conseguiu.

A Polícia Civil assumiu a investigação para apurar os detalhes do caso e as motivações do crime.