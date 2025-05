Parauapebas: Após flagrar agressão contra a mãe filho mata pai a tiros

Na noite do último sábado (17), um caso de violência doméstica terminou em tragédia na zona rural de Parauapebas. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, um jovem identificado como Marciano, de 21 anos, é suspeito de ter matado o próprio pai, Fernando, de 54 anos, após presenciar uma agressão contra sua mãe, Rita.

A denúncia partiu de Luciano, irmão do suspeito, que informou que Marciano teria flagrado o pai agredindo fisicamente a mãe e, diante da situação, efetuou um disparo de arma de fogo contra o genitor.

Após o disparo, o suspeito teria fugido do local.

Durante as diligências, os policiais encontraram três armas de fogo artesanais: uma espingarda calibre .38, uma espingarda calibre .22 e outra de calibre não identificado. Todo o material foi apreendido e apresentado à autoridade competente.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais do município, e a motivação apontada preliminarmente seria legítima defesa de terceiros — no caso, a mãe do autor dos disparos.