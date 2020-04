Boletim Epidemiológico de Canaã dos Carajás: 15.04.2020

Canaã dos Carajás registrou, nesta quarta-feira (15), o primeiro óbito por coronavírus no município. O paciente tinha 48 anos e foi internado em um hospital particular no dia 28 de março com problemas respiratórios – o homem tinha como comorbidade pneumoconiose com fibrose intersticial acentuada e bronquiolite distal acentuada; ele estava em avaliação para transplante pulmonar. O paciente foi transferido para uma UTI em Parauapebas, local em que, infelizmente, veio a óbito. Na cidade, o paciente fez a coleta para o teste de covid-19 e o resultado positivo foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde na noite desta terça-feira (14).

A prefeitura de Canaã dos Carajás também investiga se o paciente, de fato, residia no município, visto que há informações de que ele apenas visitava o município, onde tinha negócios. À medida que a administração obtiver, com precisão, todas as informações relativas ao caso, repassará à sociedade.

No município, dois casos suspeitos continuam em análise, sendo que cinco já foram descartados. Nas últimas 24 horas, 12 atendimentos foram feitos, totalizando 807 feitos via o Disk-Coronavírus.

No Pará, já há 384 casos da doença e 21 óbitos. Outros 211 casos estão em análise.

ascom.canaa