Prefeitura recebe doação da Vale de EPIs, material para desinfecção e testes rápidos de Covid19

A prefeitura de Canaã dos Carajás recebeu, na tarde desta segunda-feira (13), equipamentos de proteção individual (EPIs) e materiais que serão utilizados para desinfecção de ambientes no Hospital Municipal Daniel Gonçalves e nas Unidades de Saúde, além de 160 testes rápidos para testagem da Covid-19. Os materiais, doados pela empresa Vale, vão auxiliar a administração nas medidas de enfrentamento à doença.

Embora ainda não haja nenhum caso confirmado no âmbito do município, a prefeitura entende que é preciso garantir toda a estrutura para dar suporte às equipes de saúde e à população, no caso de eventuais casos confirmados. No Pará já há pelo menos 15 óbitos confirmados e um deles no município vizinho de Parauapebas.

“Vamos começar essa desinfecção ainda essa semana. Nossa prioridade vai ser o Hospital e a Unidade Lucas Lourenço(Novo Horizonte), que é onde estamos recebendo o público com sintomas respiratórios”, destacou a secretária Municipal de Saúde, Daiane Celestrini. Segundo ela, após esse primeiro momento, todas as Unidades de Saúde vão passar pela desinfecção.

A prefeitura de Canaã dos Carajás também já comprou mais de 600 testes rápidos para detectar eventuais casos de Covid no âmbito do município.

ascom.canaa