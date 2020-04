Vale irá construir hospital de campanha em Parauapebas

Um hospital de campanha com cerca de 100 leitos, para atender a população de Parauapebas e região com sintomas da Covid-19, será construído pela Vale em parceria com a Prefeitura Municipal de Parauapebas. A previsão é que a obra esteja concluída até o final de maio. A gestão do hospital ficará a cargo da prefeitura municipal.

O objetivo do hospital de campanha é atender casos de baixa e média complexidade, liberando outras unidades públicas de saúde para o atendimento de casos de alta complexidade e internação de pacientes com quadros mais graves, e ainda, aqueles com necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A nova estrutura será erguida anexa ao Hospital Municipal de Parauapebas (HMP) que vem sendo preparado para receber casos de alta complexidade relacionados ao novo coronavírus. A empresa investiu também, cerca de R$ 1,5 milhão na reforma e ampliação de uma ala do HMP, que em pleno funcionamento, possibilitará o acréscimo de quarenta leitos de Unidade Semi-intensiva no município.

Desde o início da pandemia, a Vale tem adotado uma série de iniciativas para apoiar o governo e os munícipios paraenses no combate a pandemia da Covid-19, incluindo doação de equipamentos hospitalares, 100 toneladas de insumos como álcool em gel 70%, sabão e detergente líquido para o Governo do Pará e 850 litros produtos para higienização e desinfecção de espaços públicos para os municípios de Parauapebas, Canaã dos Carajás Ourilândia do Norte e Tucumã.

Reforço à saúde de Canaã dos Carajás

Em Canaã dos Carajás, a Vale realizou a doação de 38 camas hospitalares (equipadas com colchões) e 450 litros de álcool em gel. A doação visa apoiar o município na estruturação da Unidade de Internação que está sendo preparada para atender a eventuais casos da Covid-19. A intenção é garantir que, caso haja necessidade, Canaã possa atender a demanda da Covid-19 sem sobrecarregar o Hospital Municipal. Novos insumos serão repassados de forma gradativa.

A empresa segue dialogando com o governo e as prefeituras paraenses para avaliar novas medidas de apoio.

