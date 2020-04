Vale e Instituto Ekloos criam festival para apoiar artistas autônomos durante a pandemia do coronavírus

Ouça e faça download da fala de Christiana Saldanha, Gerente de Patrocínios da Vale

Sobre o Instituto Ekloos

Atuando há treze anos com o objetivo de apoiar outras organizações a se estruturarem e aperfeiçoarem seus processos para gerar mais impacto social, o Instituto Ekloos é pioneiro no modelo de Aceleradora Social e é a maior aceleradora social do Brasil, já tendo acelerado mais de 600 iniciativas de impacto social. Entre as organizações apoiadas pelo Instituto Ekloos, cerca de 85% estão no setor da Economia Criativa, por este motivo a equipe do Instituto Ekloos está extremamente sensibilizada pela situação de isolamento que impede artistas de realizarem seus espetáculos, o que causa um grave problema financeiro. O instituto também trabalha com as áreas de Responsabilidade Social de empresas, fundações e institutos, definindo estratégias de responsabilidade social e multiplicando o investimento através da gestão de iniciativas inovadoras.

Sobre a Vale

A Vale é uma mineradora global, com sede no Brasil que acredita no potencial transformador da cultura e do conhecimento, por isso patrocina diversos projetos na área cultural e técnico-institucional. As iniciativas ocorrem em vários estados do país e vão desde a formação musical, preservação de patrimônios e festividades tradicionais até pesquisas científicas, eventos técnicos, preservação do meio ambiente, entre outros.

