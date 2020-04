Prefeitura de Parauapebas destina R$ 2,3 milhões para o Merenda em Casa

Com a suspensão das aulas devido à pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Parauapebas irá conceder R$ 50, por mês, a cada um dos 47 mil estudantes da rede municipal de ensino enquanto a pandemia manter os alunos em casa. Trata-se do projeto “Merenda em Casa”, instituído pela Lei nº 025/20 do Executivo e aprovado pela Câmara Municipal de Parauapebas na sessão extraordinária da última terça-feira, 14.

São mais de R$ 2,3 milhões mensais que a prefeitura irá destinar de forma emergencial e temporária para o reforço da alimentação de crianças e adolescentes. “Muitos dos estudantes têm na escola a principal refeição do dia. O auxílio vem para ajudar principalmente a família dos estudantes que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica”, diz o prefeito Darci Lermen.

O “Merenda em Casa” será fornecido por meio de crédito em cartão alimentação para ser utilizado em estabelecimentos comerciais previamente cadastrados, e para uso exclusivo de alimentação, não podendo ser cedido ou comercializado. De acordo com o secretário de Educação, Luiz Vieira, os cartões serão entregues às famílias dos alunos ainda este mês.

“O cartão foi pensado com o propósito de facilitar o acesso das famílias ao benefício. Ele será entregue na unidade de ensino na qual o aluno está matriculado”, informa Vieira, para acrescentar que cada escola montará e divulgará um cronograma de entrega, para evitar aglomerações.

O secretário destaca que não há limite de alunos por família. Todos receberão o auxílio, inclusive os das creches. Ou seja, se os pais possuem, por exemplo, quatro filhos matriculados na rede municipal de ensino irão receber quatro cartões, totalizando o valor de R$ 200 por mês.

Texto: Messania Cardoso