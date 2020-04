Equipamentos começam a chegar na nova ala do HMP para pacientes com sintomas de Covid-19

A Prefeitura de Parauapebas começou a receber neste sábado, 18, os equipamentos que irão transformar o antigo hospital municipal em espaço para atendimento as pessoas com sintomas do novo coronavírus. O prédio foi reformado numa parceria com a empresa Vale, que entregou a estrutura nesta semana. São 40 leitos de semi-UTI que ficarão disponíveis aos pacientes suspeitos de contágio.

O secretário municipal de Saúde, Gilberto Laranjeiras, observa que a cidade tem avançado com muito afinco no enfrentamento à doença. “Estamos dando passos importantes na luta contra a Covid-19. Recebemos da Vale os equipamentos médicos que serão montados nos 40 leitos semi-UTI; isso representa uma parceria eficaz contra este vírus. Os munícipes de Parauapebas podem ter certeza que o governo está buscando todas as formas possíveis em parcerias para garantir atendimento de qualidade à população”, enfatiza ele.

O governo espera não ter que usar todos os leitos com pacientes de coronavírus, mas precisa se prevenir. Depois que a pandemia for cessada, informa Laranjeiras, o espaço será mantido como parte da estrutura da saúde de Parauapebas. “Após a passagem da pandemia no Brasil, Parauapebas continuará a ter estrutura nova e equipada”, diz o titular da Semsa.

A prefeitura tem adotado medidas para que o vírus não se alastre na cidade com diversas ações de combate à Covid-19, além de trabalhar com fiscalizações tanto nos acessos ao município quanto nos comércios, para proteger e garantir a saúde da população.