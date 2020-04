Defesa Civil: quase cinco mil pessoas foram afetadas pela chuva deste sábado, 18

Desde as primeiras horas deste sábado, 18, equipes da Defesa Civil estão atuantes no atendimento aos moradores que tiveram suas casas atingidas pela forte chuva, que caiu em Parauapebas, na madrugada de hoje.

Todas as famílias atingidas recebem apoio da Prefeitura. Muitas foram encaminhadas para a casa de parentes, escolas e outras estão em tendas no pátio do prédio da Defesa Civil, temporariamente, até serem inseridas no Auxílio Emergencial Pecuniário para Moradia da Defesa Civil.

Na zona urbana, 4.856 pessoas foram afetadas. Destas, uma família está desabrigada e 364 desalojadas. Vinte e quatro bairros foram atingidos, sendo o União, Primavera, Liberdade I e Liberdade II os quatro mais afetados.

A zona rural também teve danos. Duas famílias foram desalojadas, 11 residências afetadas e duas famílias com perda total de bens. Vias também foram destruídas, como a ponte que dá acesso para a vila Onalício Barros.

A Prefeitura de Parauapebas ressalta que está tomando todas as medidas preventivas contra o coronavírus e tem mantido o distanciamento social nas famílias desabrigadas, para não ter aglomerações.

Para acionar a Defesa Civil, ligue para os números: 3356-2597 ou 199.

Texto: Sara Dias / Fotos: Kelson Araújo

Assessoria de Comunicação/PMP