Bolsonaro muda tom e afirma que acredita no voto eletrônico

Presidente justificou que as Forças Armadas e outras entidades participarão das próximas eleições. Para ele, assunto está encerrado.

Após investir energias para disseminar nacionalmente suspeitas contra a urna eletrônica, Jair Bolsonaro (sem partido) mudou o tom no último final de semana.

No sábado (7), o presidente afirmou que o voto eletrônico será “confiável” nas próximas eleições. Isso porque, segundo Bolsonaro, entidades, dentre elas, as Forças Armadas, foram convidadas a participar das eleições.

“Tenham tranquilidade porque o voto eletrônico, calma, fiquem tranquilos, vai ser confiável ano que vem por que? Por que vai ser confiável? Porque tem uma portaria lá do presidente do TSE, o Barroso, convidando entidades para participar das eleições, entre elas as nossas, as suas forças armadas”, disse Bolsonaro durante evento em Ponta Grossa (PR).

O chefe do Executivo destacou que o ministro da Defesa, general Braga Neto, já está ciente da participação.

“E eu determinei ao ministro da Defesa, general Braga Neto, que já que fomos convidados, aceitamos. E passamos a acreditar no voto eletrônico”, destacou o chefe do Executivo.

Com isso, Bolsonaro acredita que as questões contra o voto na urna eletrônica são “um capítulo encerrado”. Contudo, o mandatário ainda afirma que o “ideal” seria mudar o sistema para o voto impresso.

“O ideal é o impresso, mas o eletrônico, dessa forma, com a nossa participação assim, como tem outras entidades confiáveis também, tem umas dez. E nós estamos jogando juntos, agora vai dar certo. Agora, até há pouco tempo, não era assim que era feito, então dava margem a suspeições, a críticas. Creio que isso vai ser um capítulo encerrado”, concluiu.

Por: Dol