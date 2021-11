Polícia encontra cabo enrolado em hélice do avião que transportava Marília Mendonça

A Polícia Civil de Minas Gerais encontrou em uma das hélices do avião que transportava a cantora Marília Mendonça e sua equipe um pedaço de cabo enrolado. De acordo com o delegado Ivan Sales, ainda não é possível dizer que este seria o cabo de transmissão de energia elétrica com o qual a aeronave colidiu.

Ainda segundo Sales, só será possível afirmar após laudo da perícia.

O acidente que tirou a vida da artista e de outras quatro pessoas, aconteceu na tarde da última sexta-feira, 5, em Piedade de Caratinga (MG).

Ainda na sexta, 5, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou que o avião atingiu o cabo de uma torre de distribuição elétrica momentos antes de cair sobre uma cachoeira. A colisão deixou aproximadamente 33 mil pessoas sem energia naquele dia.

Após a retirada da aeronave, os motores foram removidos e encaminhados para o Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 8. As peças passarão por uma análise feita por equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

