Brasil ocupa a 5° gasolina mais cara da América Latina

Uma pesquisa feita pela Cuponation lista um ranking dos países com a gasolina mais cara de todo o mundo

Os primeiros colocados da lista são Hon kong com o litro de gasolina mais caro do mundo, pagando R$12,24, seguida por Países Baixos que paga R$10,70 no litro, Noruega por sua vez paga em média R$10,20 por litro de gasolina.

No ranking mundial o Brasil está na posição de número 72° o valor em média de R$4,64, por litro, na lista de 107 países. O ranking da América Latina o Brasil ocupa o 5° lugar.

O nosso vizinho Uruguai ocupa a primeira posição do ranking de gasolina mais cara da América Latina, pagando em média R$6,70 o litro.

2° lugar Chile com R$6,11 por média no litro.

3° lugar Peru com R$5,27 por média no litro.

4° lugar Paraguai R$4,70 por média no litro.

5° lugar Brasil com R$4,64 por média no litro.

Os três últimos países dessa lista são eles:

168° lugar Kuwait com R$1,71 por média o litro.

169° lugar Argélia com R$1,61 por média o litro.

170° lugar Líbia R$0,57 por média o litro.

Fonte: Numbeo, Petrobras, Cuponation

Esse é apenas um dado em média pois sabemos que o valor por todo Brasil pode variar bastante, é o estado com a gasolina mais caras do país é o Acre aonde o preço máximo segundo pesquisa feira foi, R$6,01.

5 estados com maior preço máximo da gasolina no Brasil:

1° Acre com R$6,01.

2° Rio Grande do Sul R$5,94.

3° Rio de Janeiro R$5,79.

4° Pará R$5,61.

5° Alagoas R$5,49.

Fonte:ANP

Géssica Portácio/Da redação

Imagem:petrobras.com