Brigas de trânsito são registradas na Grande Belém

Na manhã desta sexta-feira (16), duas brigas de trânsito foram flagradas na Grande Belém, exigindo ainda mais paciência por parte dos condutores. Os casos ocorreram na rotatória do Satélite e no bairro Cidade Nova, em Ananindeua, nas proximidades da Panificadora Assis.

Na Avenida Augusto Montenegro, uma colisão entre dois veículos, no fim da manhã, provocou a fúria de um dos motoristas. Ele saiu do carro armado com um facão e uma barra de ferro para ameaçar o outro condutor, que, segundo relatos, teria batido na traseira do seu veículo.

O motociclista iniciou uma discussão com a motorista e quebrou o retrovisor do carro. A atitude agressiva assustou o filho da condutora, que também estava no veículo.