Corpo é encontrado às margens de igarapé na zona rural de Parauapebas

Na tarde do último sábado (17), a Polícia Civil do Estado do Pará foi acionada após o corpo de um homem ser encontrado em uma área de mata próxima ao Igarapé Gelado, na zona rural de Parauapebas, região conhecida pelas proximidades do Projeto Salobo.

A equipe da Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas recebeu a informação e imediatamente se deslocou até o local indicado. Ao chegarem, os agentes confirmaram a veracidade da denúncia e localizaram o corpo de um homem já em estado de rigidez cadavérica.

A vítima foi identificada como Douglas. Ele estava caído às margens do igarapé, sem sinais visíveis que pudessem, de imediato, indicar a causa da morte. A cena foi isolada e os procedimentos iniciais de perícia foram realizados para coleta de indícios.

A ocorrência foi registrada como “morte a esclarecer” e o caso seguirá sob investigação da Polícia Civil, que agora trabalha para descobrir as circunstâncias que levaram à morte de Douglas. Informações como possível afogamento, envolvimento em crime ou causas naturais ainda serão apuradas.