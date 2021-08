Câmara rejeita PEC do voto impresso veja como foi votado

A Câmara dos Deputados votou nessa última quinta-feira (05), o voto impresso que foi rejeitado, foram 23 parlamentares votaram contra e apenas 11 parlamentares votaram a favor.

A proposta dessa PEC foi do deputado federal Filipe Barros (PSL-PR), porem o Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) também era um dos grandes defensores do voto impresso, e tem ameaçado as eleições de 2022 caso o voto impresso não fosse aprovado.

Veja quais parlamentares fora contra o voto Impresso

Geninho Zuliani (DEM-SP)

Kim Kataguiri (DEM-SP)

Valtenir Pereira (MDB-MT)

Raul Henry (MDB-PE)

Júnior Mano (PL-CE)

Marcio Alvino (PL-SP)

Edilazio Junior (PSD-MA)

Fábio Trad (PSD-MS)

Rodrigo Maia (sem partido-RJ)

Tereza Nelma (PSDB-AL)

Paulo Ramos (PDT-RJ)

Perpétua Almeida (PCdoB-AC)

Marreca Filho (Patriota-MA)

Orlando Silva (PCdoB-SP)

Israel Batista (PV-DF)

Bosco Saraiva (Solidariedade-AM)

Arlindo Chinaglia (PT-SP)

Carlos Veras (PT-PE)

Odair Cunha (PT-MG)

Aliel Machado (PSB-PR)

Milton Coelho (PSB-PE)

Fernanda Melchionna (PSOL-RS)

Paulo Ganime (Novo-RJ)

Veja quais parlamentares foram a favor do voto impresso

Evair de Melo (PP-ES)

Guilherme Derrite (PP-SP)

Pinheirinho (PP-MG)

Bia Kicis (PSL-DF)

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)

Filipe Barros (PSL-PR)

Aroldo Martins (Republicanos-PR)

Marco Feliciano (Republicanos-SP)

Paulo Martins (PSC-PR)

Paulo Bengtson (PTB-PA)

José Medeiros (Podemos-MT).

Imagem/ R7