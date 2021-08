Em live, Unifesspa apresenta os detalhes sobre o início das aulas para calouros e as normas para os próximos períodos letivos

Como continuidade do processo de construção da proposta de resolução, que define as normas e os procedimentos para os próximos períodos letivos, e para apresentar os detalhes do início das aulas dos calouros, a Pró-reitoria de Ensino de Graduação (Proeg) da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) fará uma transmissão ao vivo, nesta sexta-feira, 6 de agosto de 2021, às 18h, no

canal oficial da Unifesspa no YouTube.

A live contará com a presença do titular da Proeg, prof. Dr. Denilson Costa, da Diretora de Ensino, profa. Dra. Lúcia Cavalcante, da Diretora de Planejamento e Projetos Educacionais, Profa. Dra. Juliana Sales e do Diretor do Centro de Registro e Controle Acadêmico (CRCA), Marcos Ladeira. A ideia é apresentar amplamente as próximas etapas do calendário acadêmico, especialmente o início das aulas para discentes ingressantes na Unifesspa pelo SiSU 2021.

Os detalhes, como a modalidade da oferta de componentes curriculares, cargas horárias e outras normas serão detalhadas pela equipe da Pró-Reitoria, que também vai se dirigir ao público externo, aprofundando as informações sobre o processo de vinculação dos calouros as ações realizadas pela Instituição até aqui.

Para Lúcia Cavalcante, esta etapa é fundamental para complementar a construção coletiva do documento, que já vem sendo elaborado no âmbito do Grupo de Trabalho de Ensino da Unifesspa. “O GT de Ensino tem sido fundamental para garantirmos a ampla participação de todas as unidades acadêmicas na elaboração das normas para os períodos letivos que estão coincidindo com a pandemia da COVID-19. Todas as resoluções anteriores, desde o Período Letivo Emergencial (PLE), têm sido amplamente discutidas não apenas com os dirigentes das unidades, como também com representantes discentes e docentes”, ressalta.

A minuta, como é chamado o documento que será levado à deliberação do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, o Consepe, foi construída pelos participantes do GT de Ensino e deverá ser apreciada em reunião extraordinária na próxima semana.

Clique aqui e acesse a minuta que regulamentará a oferta dos períodos letivos 2021.2 e 2021.5!