Chamada Instituto Cultural Vale: inscrições vão até 13 de agosto

A Chamada Instituto Cultural Vale entra na última semana de inscrições. Os projetos podem ser cadastrados no site do Instituto – institutoculturalvale.org – até o dia 13 de agosto. O edital busca iniciativas de todo o país que valorizem a diversidade das manifestações da cultura brasileira e que contribuam para o desenvolvimento da economia criativa nos locais em que são realizados. A seleção destinará um total de R$ 25 milhões em recursos incentivados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, artigo 18, a projetos em quatro faixas de valor: até R$ 250 mil, até R$ 500 mil, até R$ 1 milhão e até R$ 2 milhões. Os aportes dos patrocínios selecionados serão realizados ainda em 2021 e deverão ser executados ao longo de 2022. A divulgação dos resultados acontecerá até o dia 30 de novembro. O edital receberá projetos em todo o território nacional nas áreas de patrimônio material e imaterial; música e dança; festividades; circulação (itinerância); e museus e centros culturais. A avaliação será feita por uma comissão de especialistas externos, profissionais que são referência nas áreas do edital. No site do Instituto Cultural Vale também estão disponíveis, além do o regulamento do edital, os seguintes canais exclusivos para que os proponentes possam tirar suas dúvidas: [email protected] (sobre o edital) e [email protected] (sobre a elaboração e a inscrição de projetos na Secretaria Especial de Cultura). Inspirado na premissa de que “onde tem cultura, a Vale está”, na Chamada Vale de 2020 foram escolhidos 68 projetos de 24 estados brasileiros e do Distrito Federal. SERVIÇO

O quê: Chamada Instituto Cultural Vale 2021

Quando: inscrições até 13 de agosto

Onde: no site institutoculturalvale.org

Divulgação do resultado: até 30 de novembro Sobre o Instituto Cultural Vale

O Instituto Cultural Vale parte do princípio de que viver a cultura possibilita às pessoas ampliarem sua visão de mundo e criarem novas perspectivas de futuro. Tem um importante papel na transformação social e busca democratizar o acesso, fomentar a arte, a cultura, o conhecimento e a difusão de diversas expressões artísticas do nosso país, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento da economia criativa. Em 2021, são mais de 200 projetos criados, apoiados ou patrocinados em 24 estados e no Distrito Federal. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Fechados temporariamente desde março de 2020 em função da pandemia da Covid-19, eles mantêm programação exclusivamente virtual para conservar vivo o diálogo com seus públicos. Visite o site do Instituto Cultural Vale para saber mais sobre sua atuação: institutoculturalvale.org. vale.com