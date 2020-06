Campanha alerta população para ações preventivas contra a Covid-19

Uma batalha está sendo travada todos os dias no combate à pandemia. Reforçar os cuidados e a prevenção contra a Covid-19 deve ser um compromisso de todos para evitar a propagação do vírus. A partir desta semana, começou a circular uma campanha educativa nos municípios de Parauapebas, Canaã dos Carajás, Marabá e Ourilândia do Norte, conscientizando a população sobre a importância das medidas preventivas.

A iniciativa é uma parceria do Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Estado do Pará (MPE) e Vale para fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Ações simples como lavar as mãos com água e sabão, usar álcool em gel, ter cuidado ao espirrar e praticar o isolamento social, quando possível, além do uso de máscaras, devem fazer parte da rotina da população, pois são aliados para combater o contágio do novo coronavírus.

A campanha está sendo veiculada, desde segunda-feira, em carro de som, emissoras de rádios, e engloba outras mídias , a exemplo de outdoors e redes sociais, como o WhatsApp.

