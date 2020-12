Campanha “Rede Voluntária Vale e Natal Sem Fome” alcança a meta de 1,1 milhão de refeições

Mais de 1 milhão de pratos de comida para quem mais precisa. Esse foi número de refeições que a campanha “Rede Voluntária Vale e Natal sem Fome”, formada pela parceria entre a Ação da Cidadania e a Vale, registrou em apenas 10 dias. A ação foi realizada via matching: a cada R$ 1 doado via Rede Voluntária, a Vale doava R$ 10. Em dez dias, a meta foi alcançada: foram R$ 100 mil em doações de voluntários e, como consequência, R$ 1 milhão em aporte pela Vale. A campanha “Rede Voluntária Vale e Natal Sem Fome” foi encerrada no dia 10 de dezembro e vai garantir 1,1 milhão de refeições para os brasileiros, mas ainda é possível doar diretamente no portal da Ação da Cidadania (www.acaodacidadania.org.br). Além da mobilização financeira, a Vale também prestará apoio logístico à campanha, usando os trens que circulam nas ferrovias Estrada de Ferro Carajás e Vitória a Minas para transportar os alimentos, contando com o apoio da sua fornecedora, a empresa DellaVolpe. Ao todo, 200 toneladas de alimentos serão entregues, com apoio da Vale, para instituições sociais e associações locais em municípios no Maranhão, Pará, Espírito Santo e Minas Gerais. Para Flávia Constant, Gerente Executiva de Investimento Social, Cultura, Pesquisa e Conhecimento da Vale, a união de forças e a solidariedade é que permitiram esse resultado. “Estamos muito felizes de termos conseguido, juntos com voluntários de todo o Brasil, garantir 1,1 milhão de refeições em apenas 10 dias de campanha ‘Rede Voluntária Vale e Natal Sem Fome’. Estamos honrados em ser parte dessa trajetória”, afirma. Para Daniel Souza, presidente do Conselho da Ação da Cidadania, é muito gratificante ver a conscientização das pessoas e a preocupação com o próximo. “É uma alegria incomensurável ver nossos projetos virarem realidade. São nestas parcerias que enxergamos com muita positividade que o Brasil tem jeito e são através destas doações que o poder de transformação acontece dentro de cada um de nós”, pontuou Souza. Sobre o Natal Sem Fome

Criada em 1994 por Herbert de Souza, o Betinho, a Campanha Natal Sem Fome é considerada uma das maiores mobilizações solidárias da sociedade civil e já arrecadou mais de 32 milhões de kg alimentos para 20 milhões de pessoas em todo o país. A expectativa para este ano é arrecadar mais de 10 milhões de reais para o combate à fome, com ativações em todo o país até meados de dezembro. Para fazer doações, basta acessar o portal da Ação da Cidadania www.acaodacidadania.org.br. Sobre a Ação da Cidadania

A Ação da Cidadania foi fundada em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza, conhecido como Betinho, com o intuito de combater a fome e a desigualdade socioeconômica em nosso país e ajudar os mais de 32 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza naquele ano. Desde sua criação, a ONG deu início a uma série de iniciativas, sendo o Natal Sem Fome a mais célebre delas. Após dez anos sem ser realizada, a campanha voltou em 2017 e, em 2020, ganhou força total para ajudar os agora dezenas de milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, segundo dados do Cadastro Único do Governo Federal. Sobre Rede Voluntária Vale

Lançada em abril de 2020, a plataforma digital Rede Voluntária Vale foi criada com o objetivo de potencializar ações sociais do voluntariado da Vale, criado há 16 anos e que mobiliza ações de empregados, de seus familiares e de quaisquer pessoas dispostas a fazer a diferença na vida de outra pessoa. Mais informações em www.redevoluntariavale.com.br. vale.com