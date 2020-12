COMUNICADO – Auxílio Emergencial Cultural Aldir Blanc

Os aprovados no processo seletivo do Auxílio Emergencial Cultural Aldir Blanc devem comparecer nesta sexta-feira, 11, ao CDC, no horário entre 9 e 17 horas.

Na oportunidade os contemplados assinarão o Termo Simplificado de Compromisso, para posterior pagamento da premiação indicada em cada edital. É necessário apresentar RG e CPF para assinar o termo.

A relação dos aprovados no município de Parauapebas está disponível no portal da prefeitura, no seguinte endereço https://www.parauapebas.pa.gov.br/index.php/component/content/article.html?id=4013.

Assessoria de Comunicação/PMP